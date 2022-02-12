خاص.. من ضمنها تعيين أقاربه وأصدقاءه..موظفي مؤسسة التعدين يكشفون خلال بيانهم عدة مخالفات لوزير الصناعة .. مع دخولهم في إعتصام

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على بيان موظفي المؤسسة الوطنية للتعدين بخصوص إعتصامهم الذي سينطلق غداً .

حيث أكدو أن السبب الرئيسي هو رفض قرار الوزير رقم (8)لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة رغم وجود كتاب النائب العام بإيقاف كل إجراءات تغيير رئيس المجلس والمدير العام للمؤسسة ، والسبب الثاني تدخل وزارة الصناعة في كل صغيرة وكبيرة بعمل المؤسسة حتى وصل الأمر لعلاوات وترقيات الموظفين والتي برغم وجود لجنة شئون الموظفين بالمؤسسة إلا أنها وبدون وجه حق تتدخل بها الوزارة .

كما كشف المعتصمون أن إختصاصات المؤسسة والتي يكفلها القانون رقم 2لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر تفتك من الوزارة بضغط مباشر من الوزير وتدخل الوزارة في كل أوجه وبنود الميزانية التسييرية للمؤسسة إضافة إلى العديد من الطلبات والتي لا تنتهي من قبل الوزارة بشأن توفير بعض المستلزمات المخصصة للمؤسسة لصالح الوزارة ، وتعيين وتكليف رئيس مجلس وبعض الأعضاء بالمحاباة والواسطة من بعض الأقارب والأصدقاء المقربين للوزير وفق بيان الموظفين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية