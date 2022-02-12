ما هو القانون الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين الذي أعلن الدبيبة عن تفعيله!.. تابع التفاصيل

أعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تفعيل القانون رقم “1” لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين.

حيث ينص القانون على أن تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية الآتية:

1- منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود، ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.

2- إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.

3- الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.

4- تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.

5- توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة.

6- الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.

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