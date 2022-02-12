ليبيا تعود لعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمدي الني، عن عودة ليبيا لشغل عضويتها بالمجلس.

وذكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج؛ أن المجلس يسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضويته.

وأكد الني أن ليبيا تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مما يعزز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة، نظرًا لما تملكه من موقع جغرافي متميز وموارد وثروات كبيرة، مشيرًا إلى أن المجلس يتطلع إلى أن يكون له دور في إعادة إعمار ليبيا، حيث سيكون للدولة الليبية دور كبير في الاقتصادين العربي والإقليمي.

من جانبه، قال الحويج إن عودة لليبيا للمجلس ستكون وفق خطة واضحة لتحقيق النتائج المرجوة، بما ينعكس على العمل العربي المشترك، موضحًا حاجة ليبيا إلى الخبرات العربية في المجالات كافة.

وكان الحويج قد اتفق مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا استعداده لتقديم التسهيلات لاستيراد المنتجات الفلسطينية، حال دراسة قائمة السلع المقدمة من الجانب الفلسطيني واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ109، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .

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