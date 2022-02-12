خام برنت ينهي الأسبوع عند أعلى سعر منذ أكتوبر 2014

أنهت العقود الآجلة للخامين الأمريكي وبرنت، تعاملات الأسبوع عند أعلى مستويين لهما منذ سبتمبر 2014، مدفوعين بالتوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا والتحذيرات المستمرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وصعد خام برنت في تعاملات نهاية الأسبوع بنسبة 3.5%، مسجلاً 95.50 دولاراً للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 3.6% ليسجل بذلك 94.45 دولاراً للبرميل.

ويُعدّ الارتفاع خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري هو الصعود الثامن على التوالي لأسعار النفط منذ مطلع العام 2022، وسط انتعاشة حركة النقل في العالم التي تستهلك 60%من الإنتاج العالمي للنفط يومياً.

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