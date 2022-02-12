الخام الجزائري “صحاري بلاند” يقفز للمركز الثاني في يناير

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في أحدث تقرير لها إن النفط الخام الجزائري “صحاري بلاند”، ارتفع بمقدار 12.70دولار في يناير الماضي، ليسجل بذلك ثاني أعلى سعر من بين دول الأعضاء في أوبك خلف الخام الأنغولي.

وقالت أوبك إن متوسط سعر الخام الجزائري في يناير الماضي ارتفع إلى 88.21 للبرميل، مقابل 75 دولار خلال ديسمبر من العام الماضي، وتنتج الجزائر 977 ألف برميل يوميا، حسب بيانات الشهر الماضي بمقدار زيادة فاق 100ألف برميل، بالمقارنة على أساس شهري مع ديسمبر 2021.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام نهاية هذا الأسبوع أعلى مستوى لها منذ سنة ،2014 عندما بلغ سعر برميل خام برنت 95 دولارا وخمسين سنتاً.

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