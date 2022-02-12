“الحويج” يؤكد العمل على توطين الصناعات في ليبيا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن دولة ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

ودعا الحويج خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي الني، بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت، للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية.

كما ناقش الجانبان خطة المجلس لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو المشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة، بالإضافة لأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بليبيا

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