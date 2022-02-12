سفير باكستان لدى ليبيا يبحث السُبل الكفيلة لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية لبلاده مع ليبيا

طرابلس 12 فبراير 2022 ( وال ) – أبدى السفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جاويد، رغبة بلاده في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية والخدمية مع ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رشاد جاويد اليوم السبت، بمقر السفارة الباكستانية في طرابلس مع نائب رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ناجي أبوجعلال؛ وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس عبر موقع ” فيسبوك “.

وأعرب السفير الباكستاني عن ثقته في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس بتاريخها العريق، وبما تحتويه شعبها من شركات ومؤسسات عريقة في المجال التجاري والصناعي والخدمي، على لعب دور محوري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والباكستان.

كما أكد أن بلاده لها كافة الإمكانيات الزراعية والقدرات التقنية واللوجستية الكبيرة القادرة على إحداث الإضافة ذات الجدوى في ليبيا.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تبادل المعلومات التجارية بين الجانبين، وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية، ودراسة سوابق الحركة التجارية بين البلدين لتحديد المجالات والمنتجات والخدمات التي يمكن التعويل عليها، إلى جانب تحفيز الشركات ورجال الأعمال في البلدين على تبادل الزيارات من بوابة غرف التجارة والصناعة في الباكستان. (وال)

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