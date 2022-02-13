صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 13 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 13 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5893 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2094 دينار، والجنيه الاسترليني 6.225 دينار، والليرة التركية 0.3402 دينار، والدولار الكندي 3.6032 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2232 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2495 دينار، والدينار التونسي 1.594 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4904 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 13 فبراير 2021: