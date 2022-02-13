العامة للكهرباء تعلن البدء في مشروع تحديث محطة 30ك.ف (حقن) مصراتة الغازية

قامت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الوسطى في هذه الأيام بمباشرة أعمال تحديث وتطوير محطة 30ك.ف (حقن) مصراتة الغازية بمنطقة كرزاز عن طريق فك المحطة القائمة المتهالكة من نوع (وستينغ هاوس) والتي تم تركيبها رفقة محطة التوليد الغازية بمنطقة كرزاز في سبعينيات القرن الماضي، وتركيب محطة 30/11ك.ف (حقن) حديثة من نوع (سيمنس) .

وبحسب الشركة فإن فوائد هذا المشروع هو رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة المحطة وماجاورها على شبكتي 30ك.ف و 11ك.ف ، وكذلك نقل الطاقة المنتجة من محطة التوليد الغازية إلى مراكز الأحمال عن طريق شبكة 30ك.ف عبر النواقل الأرضية والهوائية بقدرة تصل إلى 30 ميقاوات، دون الحاجة إلى رفعها إلى جهد النقل 220ك.ف.

أيضاً من فوائدها رفع الطاقة المتولدة من جهد 30ك.ف إلى جهد 220ك.ف في حالة الحاجة إليها عن طريق محول رفع جهد 220/30ك.ف سيتم ربطه بالمحطة، ولعل الفائدة الأعظم من هذا المشروع هي توظيف المحطة بخاصية BLACK -START وهي قيامها بتشغيل المحطات البخارية والغازية الأخرى في حالة الإظلام التام BLACK OUT .







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