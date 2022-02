شركة الطاقة “سوناطراك” الجزائرية تعلن العودة إلى ليبيا

أعلنت شركة الطاقة “سوناطراك” الجزائرية عودتها إلى ليبيا عبر توقيع اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، يقضي باستئناف نشاطها المتوقف منذ عام 2011.

وقالت الشركة الجزائرية إن الاتفاق يهدف بشكل رئيسي إلى عودة “سوناطراك” للنشاط في ليبيا من خلال استكمال التزاماتها في منطقتي التعاقد “065” و”96/95″ في حوض غدامس، ومن المنتظر أن تستثمر “سوناطراك” الجزائرية نحو 39 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وقال الرئيس المدير العام لـ”سوناطرك” الجزائرية توفيق حكار، إن هدفنا هو استكمال التزاماتنا التعاقدية في ليبيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

وتابع حكار أن هناك احتياطات غازية ونفطية مهمة في ليبيا وسنعمل على تطوير هذه الحقول.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في قاعة السرير في مقر المؤسسة الليبية للنفط، بعد تقديم شركة “سوناطراك”، عروضا مرئية لقدرات وخبرات الشركات التابعة لها في مجال الخدمات البترولية، وعلى جميع المراحل ” الجيوفيزياء، الاستكشاف، حفر الآبار، الصيانة، البناء والإنشاءات، والتدريب وتكوين المهارات.

المصدر: جريدة الشروق الجزائرية

