خلال اجتماعه مع الأمين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. الحويج: ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً مع الأمين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية “محمدي الني” بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت 12 فبراير 2022 م، وذلك في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا بالمجلس وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بدولة ليبيا.

وحثّ “الحويج” مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ووضع استراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية، مؤكداً أن دولة ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.

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