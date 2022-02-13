شركة البريقة تحذر من تداول أسطوانات غاز مقلدة

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين، من استخدام أسطوانات غاز الطهي المقلدة.

وأضافت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أن تداول كميات من الأسطوانات المقلدة بالسوق المحلي يُشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المستهلك، مؤكدة أن محاولات تقليد الأسطوانات مستمرة ولم تنتهي، والهدف من ورائها تحقيق مكسب ربح سريع.

ونبهت الشركة كافة الموزعين التابعين لها والمعتمدة لديها، بعدم ااستلام أو تبديل هذه الأسطوانات أو تداولها بين الموطنين، كما أرفقت الشركة في منشور لها صوراً توضح الفرق بين الأسطوانة المعتمدة والمقلدة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار أسطوانات غاز الطهي ارتفاعاً في السوق السوداء، إذ وصل سعر الواحدة منها لقرابة 80 ديناراً، في حين أن السعر الرسمي المحدد من الشركة ديناران.

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