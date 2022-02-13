خاص.. مع التفاصيل:النائب العام يراسل جهاز الردع بواقعة القبض على “قرقاب”.. ومصادر تفصح عن تفاصيل أخرى

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة النائب العام إلى رئيس جهاز الردع والمتعلقة بواقعة القبض على “فيصل قرقاب” رئيس الشركة القابضة للإتصالات بتاريخ 10/01/2022 دون ممارسة إجراءات الاستدلال وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة قانوناً.

كما كشفت مصادر خاصة لصدى بأن هذه المراسلة تثبت بأنه لم يتم سجن “فيصل قرقاب” بناءً على آمر من النائب العام، ويأتي هذا في ظل محاولة “محمد بن عياد” إستعادة رئاسة القابضة للاتصالات ومحاولاته للحصول على حكم في التظلمات والقضايا التي قام برفعها، ويقوم اليوم بمحاولة الضغط على السجل التجاري للحصول على قيد جديد بإجراءات غير قانونية استنادا على رفض دعوى مقدمها “فيصل قرقاب” والموقوف إلى يومنا هذا بدون العرض على النيابة العامة واستيفاء أي إجراءات قانونية بخصوص توقيفه لأكثر من شهر وفق المصادر.

والجدير بالذكر أن “محمد بن عياد” قد تمت إقالته في سنة 2018 من منصبه كمدير عام لشركة ليبيانا بسبب شبهات فساد طالت عملية تحويل مبلغ وقدره 600 مليون دينار إلى مصرف الإجماع العربي والتي لم يعرف مصيرها إلى يومنا هذا بحسب المصادر .

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