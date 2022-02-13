اتفاق “ليبي باكستاني” على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اتفق السفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جاويد، مع نائب رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ناجي أبو جلال، على تبادل المعلومات التجارية بين الجانبين، وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس، على دراسة سوابق الحركة التجارية بين البلدين، لتحديد المجالات والمنتجات والخدمات التي من الممكن أن يعول عليها ، فضلا عن تحفيز الشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين على تبادل الزيارات.

وأعرب جاويد عن أمله في أن تضطلع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بدورها في تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والباكستان، لافتا إلى أن بلاده تمتلك الإمكانيات الزراعية والقدرات التقنية واللوجستية، القادرة على إحداث إضافة ذات جدوى في ليبيا.

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