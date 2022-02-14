صعود جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 14 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5908 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2096 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2169 دينار، والليرة التركية 0.3396 دينار، والدولار الكندي 3.6057 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2236 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2499 دينار، والدينار التونسي 1.5976 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4907 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 14 فبراير 2021: