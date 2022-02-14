“العابد” يقوم بمتابعة سير عمل المشاريع التنموية

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” يوم أمس الأحد مع مدير إدارة المشروعات “عبدالمنعم اكريم”، وذلك في إطار متابعة خطة إنشاء مراكز التدريب في كل من ( غات – درنة – غدامس – زوارة – سبها – طمينة – سرت – الزاوية – طرابلس) حيث تأتي هذه المشاريع ضمن خطة عودة الحياة.

و اطلع العابد خلال الاجتماع على سير العمل في المواقع التي بدأت بها المشاريع ونسبة الإنجاز بها، وأكد على أهمية تنفيذها وضرورة اتمامها في الوقت المحدد لما لها من أهمية.

وأضاف أيضاً أنه ستكون هناك آلية متابعة وتقييم مستمرة من خلال الإدارات واللجنة المختصة.

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