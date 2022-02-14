قوة إنفاذ القانون الوسطى تمهل 72 ساعة قبل الشروع في إزالة المباني المخالفة

سرت 14 فبراير 2022 (وال) _ أعلنت القوة المشتركة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لفرع المنطقة الوسطى؛ انطلاق دورياتها برفقة مهندسي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط ؛ لتحديد محيط خط الغاز بمسافة 50 متر على جانبيه , و منح 72 ساعة كمهلة لأصحاب المنشآت والمباني المقامة بالمخالفة فوق مسار خط الغاز الساحلي لإخلائها، للشروع في الإزالة والهدم .

الجدير بالذكر أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات النائب العام، بشأن إزالة المنشآت والمباني، وحصـر لكافـة الاعتداءات والخروقات المرتكبة على مسار خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط. (وال _ سرت) ه ش / ه ع

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