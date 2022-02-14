أسعار الذهب اليوم تتراجع عن أعلى مستوياتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تحت ضغط عوائد أقوى على سعر صرف الدولار والسندات الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.4٪ إلى 1851.96 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 04:36 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1852.80 دولاراً.

وارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي ازاء العملات الاخرى، حيث أن ارتفاع الدولار الامريكي يجعل المعدن أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية اليوم بنسبة 0.1٪ إلى 23.58 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1031.86 دولارات، بينما قفزت اسعار البلاديوم 2.7٪ إلى 2368.51 دولاراً للأونصة.