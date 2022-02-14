العمل والتأهيل تجتمع مع اللجنة العليا للشركات المتعثرة والمنسحبة

اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان «حسام المزوغي»، مع اللجنة العليا للشركات المتعثرة والمنسحبة، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام «علي الهادي الماقوري » ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية “عبدالناصر الرويمي” ومن جانب اللجنة العليا للشركات المتعثرة رئيس اللجنة «شرف الدين الحبراني » ، ومقرر اللجنة «عبدالخالق أبوزريدة»، وعضو اللجنة «كوثر مسعود» .

وأكّد وكيل الوزارة للتخطيط لشؤون الديوان أن الحكومة تسعى لإيجاد أفضل الحلول لمعالجة هذا الملف مستعرضاً عدد من المقترحات التي تهدف لحلحة الملف بشكل جذري وبما يضمن حقوق المستخدمين بالشركات و بما يدفع إلى إنهاء المعاناة عن هذه الشريحة .

ومن جهة أخرى أكد وكيل الوزارة لشؤون الإستخدام على إهتمام اللجنة العليا بهذه الشريحة وأهمية علاج هذا الملف بشكل جذري ومتابعة حقوق هذه الفئة التي عانت نتيجة الظروف المتراكمة التي طالت الملف طيلة السنوات .

وفي ختام الاجتماع تم استعراض التقرير النهائي المحال إلى مجلس الوزراء والذي أوضح فيه تفاصيل العمل وقيم المستحقات المالية التي تم دفعها والتي لا تزال تحت الإجراء لكافة المستخدمين.

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