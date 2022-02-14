المالية تُحيل أذونات صرف مرتبات “يناير” إلى المركزي

أحالت وزارة المالية، الاثنين، أذونات صرف مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر يناير لإدارة العمليات في مصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لتسييلها في حسابات المؤسسات العامة.

و يعمل في القطاع العام في ليبيا أكثر من مليوني موظف تتجاوز نسبتهم 80 ٪‏من إجمالي القوة العاملة وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وبلغ إنفاق الخزانة العامة عن بند المرتبات السنة الماضية 33,1 مليار دينار، أي ما يعادل 39 % من نسبة المصروفات العامة للسنة السابقة.

ورجحت وزارة المالية أن تبلغ مدفوعات الخزانة العامة عن المرتبات عام 2022 نحو 60 مليار دينار في حال ما تم اعتماد جدول مرتبات موحد للعاملين كافة في الدولة.

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