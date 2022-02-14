الحكومة تخصص 2,5 مليار دينار لمشروعات التنمية في البلديات

أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الثاني لرئاسة الوزراء لهذا العام عن تخصيصه 2,5 مليار دينار لصالح البلديات في عموم ليبيا.

وأشار الدبيبة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة بطريق السكة في طرابلس صباح الاثنين، إلى أن الموافقة جاءت بناءً على مقترح تقدم به وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي؛ لتتمكن البلديات من استكمال مشروعات التنمية القائمة حاليًا والمخطط لها.

وكانت الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد أنفقت، السنة الماضية، 17,4 مليار دينار على الباب الثالث المخصص للتنمية.

وكانت البلديات قد خُصّص لها في يوليو الماضي 500 مليون دينار لتسيير أعمالها، ومن بينها المشروعات العاجلة.

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