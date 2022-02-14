الوطنية للنفط تقوم بتوقيع على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة إيني الايطالية

قام رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين ، بتوقيع تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة، مع المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا “أنطونيو بالداساري ولوكا كولومبو” ، وذلك بحضور كل من عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج “أبوالقاسم شنقير” ، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع” نجمي كريم”.

حيث نصت مذكرة التفاهم على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز.

كما تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحسين المعايير الأمنية في صناعة النفط والغاز الليبية لدعم العمليات البترولية، على الرغم من التحديات غير المسبوقة، تظل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع إيني ملتزمة لمواصلة بذل أقصى جهد لتطوير وتحسين المعايير الأمنية لصناعة النفط والغاز في ليبيا.

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