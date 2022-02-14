مؤسسة النفط توقّع على تمديد نظام إدارة الأمن مع إيني الإيطالية

وقّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا، أنطونيو بالداساري؛ على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقّعة في مارس 2019.

و تستهدف مذكرة التفاهم؛ تحسين المعايير الأمنية، من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز.

وأشار المكتب الاعلامي للمؤسسة، في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، إلى أن المذكرة تهدف إلى تحسين المعايير الأمنية في صناعة النفط والغاز الليبية؛ لدعم العمليات البترولية.

وأكد التزام “إيني” لمواصلة بذل أقصى جهد لتطوير وتحسين المعايير الأمنية لصناعة النفط والغاز في ليبيا.

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