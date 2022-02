الوطنية للنفط و”إيني” تمددان مذكرة تفاهم موقعة في 2019 لبناء قدرات الموظفين

وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا “أنطونيو بالداساري ولوكا كولومبو”، على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2019.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، إلى أن مذكرة التفاهم تنص على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة وشركة مليتة للنفط والغاز.

وقالت المؤسسة إنها التزمت مع “إيني” بتنفيذ مذكرة التفاهم حيث تم تقديم 23 دورة حتى لأكثر من 800 موظف في الأمن الصناعي بليبيا وتركيا، منها 8 مواقع بعضها في العاصمة طرابلس والبعض الآخر بمواقع شركة مليتة للنفط والغاز.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

