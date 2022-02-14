بورصة انتركونتيننتال: احتياطيات القهوة العالمية تنخفض لأدنى مستوى في 21 عامًا

أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال للعقود الآجلة الأميركية أن إجمالي مخزونات حبوب قهوة “أرابيكا” عالية الجودة، والتي تفضِّلها المقاهي الشهيرة وتشكّل حوالي 60% من حجم الإنتاج العالمي، تراجع إلى نحو 1,078 مليون كيس، أو حوالي 143 مليون رطل، وهو الأدنى منذ فبراير 2000.

ويسجل احتياطي القهوة تراجعًا ملحوظًا منذ سبتمبر 2021؛ بسبب اضطرابات سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتقلبات الطقس، التي قلّصت الإنتاج خلال العام الماضي بحوالي 25 % في البرازيل، أكبر منتج ومصدِّر لحبوب القهوة في العالم، بحصة تبلغ أكثر من 37 % من حجم الإنتاج العالمي.

وأكدت المنظمة الدولية للقهوة أن العقود الآجلة للقهوة ارتفعت في يناير الماضي بأكثر من 100 % على أساس سنوي لتسجل 135,07 سنتًا للرطل، مقابل 67,05 سنتًا للرطل في يناير 2021.

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