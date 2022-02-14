“صنع الله” يؤكد استمرار المؤسسة في دعم وفك مختنقات كل المناطق الحاضنة لعملياتها النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يوم أمس الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، وذلك بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.
تم خلاله مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمدينة زليتن، أبرزها بحث إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مستلزمات ومعدات طبية تساهم في دعم مستشفى زليتن وخاصة عمليات القلب والشرايين تأسيساً على دعم المؤسسة لتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
كما تم التحدث أيضاً عن إمداد المنطقة الصناعية بمدينة زليتن بالغاز الطبيعي وكذلك إنشاء دوارة للغاز بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وعدة مواضيع اخرى تهم المنطقة، كما تم توجيه دعوة إلى رئيس المؤسسة لزيارة بلدية زليتن واللقاء برجال الأعمال والاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بانعاش النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص وإتاحة الفرصة بالمشاركة في برامج تنمية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد صنع الله، استمرار المؤسسة في دعم وفك مختنقات كل المناطق الحاضنة لعملياتها النفطية، على قدر ما يتاح من إمكانيات، ومنها مدينة زليتن التي تعدّ إحدى مناطق عبور خطوط الغاز.
ونوه كذلك بأهمية العمل على حماية خط الغاز و منع أي تعديات عليه، لما لذلك من خطورة على حياة المواطنين والعاملين، وتم قبول دعوة عميد البلدية لزيارة زليتن في أقرب فرصة.
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