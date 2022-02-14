“صنع الله” يؤكد استمرار المؤسسة في دعم وفك مختنقات كل المناطق الحاضنة لعملياتها النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يوم أمس الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي، وذلك بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

تم خلاله مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمدينة زليتن، أبرزها بحث إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية من مستلزمات ومعدات طبية تساهم في دعم مستشفى زليتن وخاصة عمليات القلب والشرايين تأسيساً على دعم المؤسسة لتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

كما تم التحدث أيضاً عن إمداد المنطقة الصناعية بمدينة زليتن بالغاز الطبيعي وكذلك إنشاء دوارة للغاز بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط وعدة مواضيع اخرى تهم المنطقة، كما تم توجيه دعوة إلى رئيس المؤسسة لزيارة بلدية زليتن واللقاء برجال الأعمال والاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بانعاش النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص وإتاحة الفرصة بالمشاركة في برامج تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد صنع الله، استمرار المؤسسة في دعم وفك مختنقات كل المناطق الحاضنة لعملياتها النفطية، على قدر ما يتاح من إمكانيات، ومنها مدينة زليتن التي تعدّ إحدى مناطق عبور خطوط الغاز.

ونوه كذلك بأهمية العمل على حماية خط الغاز و منع أي تعديات عليه، لما لذلك من خطورة على حياة المواطنين والعاملين، وتم قبول دعوة عميد البلدية لزيارة زليتن في أقرب فرصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية