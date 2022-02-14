الداخلية تبحث آلية العمل على الخرائط الإلكترونية

تم اليوم الاثنين عقد اجتماع ضم مدير الإدارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارتي الداخلية والعدل، ومدير الإدارة الفنية والمساحية ورئيس مكتب الفروع بمصلحة التسجيل العقاري، ورئيس مكتب شؤون العقارات بالوزارة، ورئيس قسم التقنية ورئيس وحدة الحاسب الآلي ووحدة المشروعات بمديرية أمن طرابلس، ورئيس مكتب نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل على الخرائط الجغرافية الإلكترونية التي تحتوي على الطبقات وتطبيقات أمنية وخدمية لحديد الحدود الإدارية لكل مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم وإدارة وفرع مصلحة التسجيل العقاري، ابتداءً من نطاق محكمة استئناف طرابلس والتي تضم ستة مديريات وصولاً إلى إستكمال العمل على المستوى الوطني.

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