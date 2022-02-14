المالية تُحيل لـ”المركزي” المليار الثالث المخصص لصندوق دعم الزواج

أحالت وزارة المالية إذن صرف مبلغ مليار دينار لصندوق دعم الزواج؛ لصالح مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت الوزارة إلى أن المبلغ المخصص لحساب العام الحالي؛ يأتي بعد تخصيص ملياريْ دينار سابقًا، ضمن السنة المالية السابقة، على أن يستكمل المصرف المركزي بقية الإجراءات المتبعة.

يُذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن عن صرف مليار ثالث لصالح مشروع منحة الزواج خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي للعام الحالي، ليكون إجمالي القيمة التي حصل عليها صندوق دعم الزواج، منذ إنشائه في سبتمبر الماضي، ثلاثة مليارات دينار، توزّع على المستفيدين منها، بواقع 40 ألف دينار مناصفةً بين الزوجين.

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