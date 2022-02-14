خاص.. مدير المدفوعات الإلكترونية باﻹسلامي الليبي يصرح لصدى حيال تسهيل عمليات الدفع والشراء للمواطنين

صرح مدير المدفوعات الإلكترونية بمصرف الإسلامي وليد أبو فليجة لصحيفة صدى الاقتصادية إن هذا الحدث الاقتصادي هو تحول كبير في مجال الدفع الإلكتروني في ليبيا تحت تشغيل شركة المعاملات بإشراف البنك المركزي .

وأضاف أبو فليجة أن المصرف الإسلامي الليبي كان أحد المصارف السباقة للإنضمام إلى مشروع المنصة الإلكتروني واستقطاب تجار كبار بصدد التوقيع، حيث أن هذا الحدث سيطلق اقتصاد موازي في ليبيا، كما أنه يسهل على المواطن الليبي عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت .

وأكد من جانبه بإمكان المواطن الليبي الآن الشراء بالبطاقة المحلية تحت الموزع الوطني التسوق من أحد المتاجر المنتمية لجميع المصارف، كما إنها ستخلق اقتصاد موازي لشركات التوصيل والمشاريع الصغرى، نشاهد الآن متاجر موجودة في الإنترنت تبنتها وزارة الاقتصاد تحت ترخيص المشاريع الصغرى .

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