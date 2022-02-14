الحكومة توافق على تنفيذ طريق سبها – أوباري بمسافة 200 كيلو متر

وافق مجلس الوزراء، اليوم اللإثنين، بالإجماع على تنفيذ مشروع طريق سبها – أوباري بمسافة 200 كيلو متر.

وأوضح نائب رئيس الحكومة عمر أبوجناح في بيان، أن الموافقة على تعبيد الطريق تأتي استجابة لمطالب حراك “الوادي” الذي يضم شباب فزان المطالبين بصيانة وإنشاء طريق مُعبّد للمدخل الجنوبي لمدينة سبها، والرابط بين بلديات بنت بيه والغريفة وأوباري.

وأشار أبو جناح أن الشركات المنفذة ستباشر العمل بعد استكمال الإجراءات التعاقدية معها خلال أيام، لتنفيذ الأعمال الكاملة التي تحد من الأضرار والحوادث التي تعرّض لها مستخدمو الطريق وذلك ضمن مشاريع عودة الحياة.

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