انطلاق الحملة الإعلامية لتنظيم الدورة الــ (48) لمعرض طرابلس الدولي

طرابلس 14 فيراير 2022 (وال)- أعلن اليوم بمعرض طرابلس الدولي عن انطلاق الحملة الإعلامية والاستعدادات لتنظيم الدورة الــ 48 لمعرض طرابلس الدولي التي ستنطلق فعالياته خلال الفتره من 9 إلى 15 من شهر مايو.

وقال مدير إدارة المعارض بمعرض طرابلس الدولي عبدالسلام دويهش إن “هذه الدورة نأمل أن تكون محلية وبمشاركة دولية وتكون حافلة بالحضور في المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها”.

وأكد دويهمش أن المشاركة ستكون واسعة على إمتداد الأجنحة المغطاة وساحات المعرض. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال