مؤسسة النفط تبحث آليات دعم بلدية زليتن

بحث رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي الشراكة بين الطرفين لتطوير وتحسين البنية التحتية في البلدية.

وعرض صنع الله خلال اجتماع موسع عُقد الاثنين في طرابلس، إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الطبية لمستشفى زليتن، بينها معدات خاصة بالقلب والأوعية الدموية ضمن تطبيق خطة المسؤولية المجتمعية.

وتطرق الطرفان إلى إمكانية توفير دوار غاز للمنطقة الصناعية، بالشراكة مع شركة البريقة لتسويق النفط، الأمر الذي سيسهم في استقرار عمليات الإنتاج وتوفير المواد المطلوبة.

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