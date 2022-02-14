اجتماع لمناقشة تطوير تأمين المشاريع الإستثمارية داخل ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال اللموشي” اليوم الإثنين اجتماعاً ، مع رئيس المؤسسة العربية لضمان الإستثمار بدولة الكويت عبر تطبيق الزووم.

تناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون الممكنة بين الهيئة وبين المؤسسة العربية لضمان الإستثمار بدولة الكويت، وذلك في مجال تطوير تأمين المشاريع الإستثمارية داخل ليبيا، وكذلك كيفية إستفادة الهيئة من الخدمات المؤسسة العربية لضمان الإستثمار بالكويت لرجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين، والممولين العرب، لتوفير ضمان للاستثمارات العائدة للمستثمرين من القطاعين العام والخاص، وضمان القروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وتوفير ضمان للاستثمارات العربية، وتشجيع الاستثمارات بين الدول وتوطيد العلاقات الإقتصادية.

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