تخصيص مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قراراً بتخصيص مبلغ مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتوزيعه على البلديات وفق المشاريع المستهدفة.

ونص القرار الذي اطّلعت 218 على نسخة منه، على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة علي القطراني، وعضوية كل من نائب رئيس الحكومة عمر أبوجناح ووزيري الحكم المحلي والتخطيط، بالإضافة لوكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، تتولى إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق المعايير والضوابط التي تحددها وزارة الحكم المحلي.

يُذكر أن مهام اللجنة الوزارية أيضاً، بحث مدى تنفيذ المخصصات السابقة للبلديات، كما وجه القرار وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة لصالح وزارة الحكم المحلي.

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