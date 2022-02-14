لجنة مبادرة المدن العمالية بوزارة العمل والتأهيل تستعرض الشكل النهائي للنماذج

تباحتث لجنة مبادرة المدن العمالية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عادل العقبي”وأعضاء اللجنة اليوم الإثنين، كل ما يتعلق بأعمال واختصاصات اللجنة وفق قرار إنشائها.

كما استعرض الاجتماع الشكل النهائي لنماذج المدن العمالية من قبل مدير إدارة المشروعات بالوزارة “عبدالمنعم اكريم” حيث سيتم البدء في هذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها في قطاع العمل، وكذلك ستساهم هذه المدن في حصر وتنظيم العمالة الأجنبية وفق التشريعات والقوانين المعمول بقانون العمل رقم 12 لسنة 2010م ولوائحه التنفيذية.

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