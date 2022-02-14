لماذا انخفض سوق تداول الأسهم؟

يقول المحللون أن شهر يناير هو أقسى شهر، ولكن في هذا العام كان شهر يناير متقلبًا فقط، حيث دخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2022 عند أعلى مستوى له على الإطلاق وانخفض بنحو 5.3% مع بدايةشهر فبراير، انخفض المؤشر القياسي بنسبة 1% على الأقل في ستة أيام تداول مختلفة خلال شهر يناير، في حين أنه تراجع بهذا القدر حوالي 21 مرة فقط على مدار عام 2021 بالكامل، وهذا يشير إلى أن التقلبات عادت إلى الأسواق المالية.

يعتبر شهر ينايرهو الشهر الذي استسلمت فيه سوق تداول الأسهم الأمريكية أخيرًا للتراجع الذي توقعه الكثيرون طوال النصف الأخير من عام 2021، تفاعل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقوة مع تصحيح السوق حيث انخفض عند نقطة واحدة بما يصل إلى 9.8%، اقترب مؤشر ناسداك المركب من منطقة السوق الهابطة حيث انخفض مؤشر التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 17% تقريبًا من أعلى مستوى له في نوفمبر.

الأسواق تترقب تغيير السياسة النقدية

في حين أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وموسم الأرباح زادت من تقلبات السوق، فلا شك في السبب الرئيسي وهو رسم البنك الاحتياطي الفيدرالي خططه لتشديد السياسة النقدية لكبح مستويات التضخم، وبرغم ذلك فإن المستثمرين في السوق قلقون من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرًا على تحقيق ذلك دون الإضرار بالاقتصاد.

في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن البنوك المركزية يمكن أن ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمجرد الاجتماع التالي في مارس.

من المقرر أن يقضي المستثمرون شهر فبراير في استيعاب نتائج الأرباح من الربع الأخير من عام 2021 وتقييم ما إذا كانت وتيرة التضخم ستكون مؤقتة أم مستدامة عند المستويات الحالية، فالأسواق تنتظر ماذا سيحدث فنحن بصدد تغيير للنظام، لقد كنا في بيئة ذات معدل فائدة منخفض وهذا يتغير،فمع ارتفاع أسعار الفائدة ستأتي التقلبات وبعض الضغط على مستويات التقييم.

التركيز على البيانات الاقتصادية

وعقب الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي وعد باول بأن “يسترشد محافظو البنوك المركزية بالبيانات الاقتصادية” وهم يرسمون مسارًا لتغييرات السياسة في المستقبل.

يتوقع السوق على نطاق واسع أول رفع لسعر الفائدة في شهر مارس، مستمدًا زمام المبادرة من تلميحات البنك الاحتياطي الفيدرالي القوية للغاية، مما يجعل السؤال الكبير هو عدد زيادات سعر الفائدة في عام 2022، وتتراوح التقديرات الحالية من أربع إلى سبع ارتفاعات هذا العام.

ولكن هناك خطر إذا كان معدل التضخم سيبدأ في الانقلاب تاركًا سياسة سعرية شديدة العدوانية يمكن أن تهدد وتيرة النمو الاقتصادي وطلب المستهلكين، لهذا السبب يتوقع المستثمرون استمرار التقلبات.

لا نجد حتي الآن دليلًا لكي نحصل على صورة أفضل لما سيحدث مع التضخم والاحتياطي الفيدرالي، قد تكون البيانات الاقتصادية القادمة مؤشرًا قويًا سيساعد على التوقع المستقبلي لما سيحدث فيما بعد، قد تشمل تلك البيانات:

الإنتاجية والتكاليف: المقرر إصداره في 3 فبراير، سوف يعرض بالتفصيل إنتاجية العمالة وتكاليف العمالة للربع الرابع، في الربع الثالث انخفضت الإنتاجية بنسبة 5.2% وارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 9.6%، سيبحث المستثمرون أيضًا عن إشارات على أن “التضخم المرتفع حقًا” المدفوع جزئيًا بالأجور يمكن أن يبدأ في التهام هوامش ربح الشركات.

الوظائف بالقطاع غير الزراعي والبطالة:من الملاحظ أن تقرير الوظائف الشهري المقرر تقديمه في 4 فبراير قد لا يحمل نفس القدر من الأهمية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لأن سوق العمل كان قويًا بشكل عام، ومع ذلك، قد يُظهر تقرير يناير “تشويهًا كبيرًا جدًا” في التوظيف بسبب الارتفاع في حالات المتحور الجديد أوميكرون، على الرغم من أن المستثمرين سيحاولون تحديد ما إذا كان أي ضعف في سوق العمل هو مؤشر مؤقت أم لا.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك: من المقرر إصدار تقرير التضخم الشهري هذا في 10 فبراير، ومن الواضح أنه مفتاح لتركيز السوق على التضخم، وقد أظهرت قراءة ديسمبر أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 7% في العام الماضي مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1982.

سيعتمد الاحتياطي الفيدرالي بشدة على التقارير الاقتصادية التي تقدم أدلة حول وتيرة التضخم قبل الاجتماع المقرر عقده في 15 و 16 مارس.

تقارير الأرباح الفصلية تقدم مزيد من الدلائل

هناك مجموعة أخرى من المعلومات القيمة تأتي من الشركات المتداولة علنًا في الوقت الحالي، فخلال الأسابيع القليلة القادمة ستصدر الشركات النتائج الفصلية للأرباح للربع الرابع من العام الماضي.

حتى الآن، كشفت الشركات عن تقارير ربع سنوية “أعلى قليلاً من التوقعات”، مما يدعم المزيد من المكاسب لسوق الأسهم، مع انتهاء موسم الأرباح في فبراير سيولي اهتمامًا خاصًا للتوجيهات لعام 2022 التي تقدمها الشركات، إلى جانب التعليقات على الاتجاهات التضخمية الأوسع.

بالفعل، أظهرت بيانات أرباح الربع الرابع أن هوامش الربح بدأت في الانكماش نتيجة لارتفاع الأجور التي لم تتمكن الشركات من تعويضها بارتفاع الأسعار وسط بعض التباطؤ في الطلب، وإذا لم تتمكن الشركات من تمرير الزيادات في الأسعار للعملاء فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح وعلى أسعار الأسهم.

شهد الأسبوع الأول من الشهر وحده إعلان بعض أكبر الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أرباحهم، مع الشركة الأم لشركة جوجل في 1 فبراير، تليها شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك في 2 فبراير ثم أمازون في 3 فبراير.

أرباح شركة ميتا تسحب الأسواق إلى الأسفل

وقد تراجعت الأسهم في 3 فبراير بفضل الانخفاضات الكبيرة في شركات التكنولوجيا، حيث كان الركود مصحوبًا بهبوط سهم شركة ميتا بقيادة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك والتي انخفضت أسهمها بنسبة 26 % بعد أن كشفت الشركة عن انخفاض عدد المستخدمين يوميًا لأول مرة على الإطلاق.

شهدت أسهم شركة ميتا أكبر انخفاض منفرد في يوم واحد اليوم بعد تقرير الأرباح الفصلية للشركة والذي جاء أقل من توقعات السوق، على الرغم من ذلك، كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستثمرين هو المخاوف بشأن النمو المستقبلي للشركة، لسنوات كانت قاعدة مستخدمي فيسبوك تنمو دون توقف، ولكن في الربع الأخير من عام 2021 انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على منصة ميتا الأساسية للمرة الأولى على الإطلاق.

مصدر قلق كبير آخر وهو سياسات الإعلانات الجديدة لشركة آبل والتي قد تكلف مبيعات ميتا10 مليارات دولار لعام 2022، وهو ما يمثل حوالي 8% من إيراداتها العام الماضي، حيث تطلب آبل الآن من التطبيقات أن تضيف في استخداماتiPhone ما إذا كانت تريد أن يتم تتبعها أم لا، يحد هذا الاشتراك من مقدار خدمات البيانات التي يمكن أن تلتقطها مثل فيسبوك وبالتالي يحد من جاذبيتها للمعلنين.

تحاول ميتا أيضًا تحويل أعمالها في مجال الوسائط الاجتماعية إلى ما يسمى “ميتافيرس” وهو عالم رقمي بالكامل يمكن الوصول إليه عبر سماعات الواقع الافتراضي (VR)،وعلى الرغم من أنه مفهوم غير مثبت، إلا أن ذلكلم يمنع الرئيس التنفيذي للشركة من تغيير اسمها مؤخرًا من فيسبوك إلى ميتا للتأكيد على مدى أهمية اعتقاده أن هذا النهج الجديد هو للأعمال التجارية.