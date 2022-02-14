“صنع الله” يشدد على التعاون لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية

شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على ضرورة التعاون مع غرفة التجارة والصناعة، من أجل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله برئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض، بحثا خلاله جملة من الأمور المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها في ليبيا، والدعم الذي يمكن أن تقدّمه المؤسسة في هذا الشأن، من أجل دعم الاقتصاد الوطني عبر تعاون كل الجهات السيادية بالدولة الليبية للدفع بعجلة التنمية، وفق بيان المؤسسة.

يُذكر أن اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، حضره أيضاً مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.

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