“الحاسي” يوقع اتفاقية تعاون مع كلية القانون بجامعة بنغازي في مجال التدريب والاستشارات القانونية

شهد مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي اليوم الإثنين حفل توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكلية القانون بجامعة بنغازي في مجال التدريب والاستشارات القانونية، بمشاركة رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، وعدد من المسؤولين بالجهتين.

وخلال الكلمة التي ألقاها الحاسي نوه بأن جامعة بنغازي هي من أعرق الجامعات الليبية وأن التعاون معها هو شرف للهيئة بإعتبار أن الجامعة تزخر بقامات علمية كبيرة، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز التعاون ما بين مؤسسات الدولة والمؤسسات العلمية والاستفادة من تجاربها وخبراتها، والتي سوف تنعكس على تطوير الأداء للعاملين بتلك المؤسسات .

وأضاف موضحاً بأن رئاسة الهيئة سعت إلى تطوير أداء العاملين بها ولقد قامت بالعديد من الدورات وورش العمل الداخلية والخارجية لجميع العاملين بالهيئة بكافة تخصصاتهم، وأكد بأن هذا الاتفاق وحسب الخطة الموضوعة سوف يساهم في تنمية مهارات ومعارف العاملين بالهيئة ممن يحملون صفة المأمور القضائي، وينمي قدراتهم، ويحقق الهدف الذي نسعى لتحقيقه بأن يكون العمل بالهيئة يسير بكل مهنية ومصداقية .

وأوضح كذلك بعض المحاور التي من المفترض أن يتم مراعاتها عند تقديم تلك الدورات والتي تتماشى مع القانون المنظم لعمل الهيئة وخطة العمل التي يتم العمل بها.

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