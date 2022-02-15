توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النفط وشركة إيني

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وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله ، الأحد، مع المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا أنطونيو بالداساري ولوكا كولومبو، على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة إيني شمال إفريقيا في مارس 2019.

وتنص مذكرة التفاهم على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز.

التزام

وقالت المؤسسة، إنه على الرغم من الوضع الصعب بسبب جائحة كوفيد-19 التزمت المؤسسة الوطنية للنفط وإيني. بقوة للعمل عن كثب لتنفيذ نشاط مذكرة التفاهم. وتم تقديم 23 دورة حتى الآن لأكثر من 800 موظف في الأمن الصناعي بلغتين، بليبيا وتركيا. منها 8 مواقع بعضها بمدينة طرابلس، والبعض الاخر بمواقع شركة مليته للنفط والغاز.

وأضافت، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تحسين المعايير الأمنية في صناعة النفط والغاز الليبية لدعم العمليات البترولية. على الرغم من التحديات غير المسبوقة، تظل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع إيني ملتزمة لمواصلة بذل أقصى جهد لتطوير وتحسين المعايير الأمنية لصناعة النفط والغاز في ليبيا.