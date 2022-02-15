برنت تجاوز الـ 95 دولارا.. أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ سبع سنوات

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تتجه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها من سبع سنوات متأثرة بمخاوف حدوث غزو روسي لأوكرانيا يؤدي إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين، إلى 95.73 دولار للبرميل. بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة، وذلك بعد أن سجل برنت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل. ليقترب من أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

التوترات بين روسيا وأوكرانيا

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم. وفي ظل تسعير الأسواق للتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. والتي تعزز القلق حول شح المعروض في أسواق الطاقة. وذلك على الرغم من الجهود الدبلوماسية من جانب قادة منطقة اليورو. وبالأخص أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية وتحديداً الغاز الطبيعي الروسي.

وتسببت تصريحات الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وتواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها صعوبات لزيادة الإنتاج، رغم التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس المقبل.