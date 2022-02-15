بريتيش بتروليوم توافق على استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا

أخبار ليبيا24

وافقت شركة بريتيش بتروليوم للنفط والغاز البريطانية على استئناف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

يأتي ذلك، تماشياً مع اتفاقية عام 2018 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم وشركة إيني الإيطالية متعددة الجنسيات للنفط والغاز.

واتفقت الأطراف على تسريع عمليات التنقيب في ليبيا ومن المقرر أن يستهل القرار حقبة جديدة من النمو القطاعي في ليبيا.

اجتماع لندن

وجاء القرار عقب اجتماع عقد في لندن بين مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وجوردون بيرل، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات، بي بي.

وبالإضافة إلى وضع خطة لاستئناف التنقيب، اتفق الطرفان على وضع استراتيجية لتطوير الغاز الطبيعي في ليبيا. حيث تلعب “بي بي” دورًا محوريًا في توسيع سوق الغاز في البلاد.

وسيكون تطوير الغاز، كما تم التأكيد عليه في الاجتماع، أمرًا بالغ الأهمية، سواء بالنسبة للنمو الاقتصادي للدولة أو للأسواق الأوروبية.

واتفقت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بريتيش بتروليوم على عقد ورشة عمل حيث ستواصل الفرق الفنية من كل كيان المناقشة حول تطوير استراتيجية للغاز الطبيعي.

وبهذه الطريقة، تضع المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا في مكانة باعتبارها جزءًا مهمًا من استعادة الطاقة في أوروبا.