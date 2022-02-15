«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 15 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5945 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1992 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2164 دينار، والليرة التركية 0.3381 دينار، والدولار الكندي 3.6052 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2245 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2509 دينار، والدينار التونسي 1.5961 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4901 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2021: