الدولار يشهد تذبذباً هذا الأسبوع

أكد تاجر عملة لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء على تذبذب سعر صرف الدولار بالسوق الموازي حيث سجل الدولار اليوم 4.92 بينما كان يشهد سعره بالأيام الماضية ما بين 4.89. 4.93.

حيث سجل سعر اليورو اليوم 5.48 بينما كان يسجل منذ أيام ما بين 5.45.5.49

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