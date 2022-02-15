وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية يؤكد على تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية في ليبيا

اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي» اليوم الثلاثاء ، مع مدراء المراكز الطبية في مدن طبرق وبنغازي وزليتن، ومدير مستشفى طرابلس الجامعي.

كما استعرض خلال الاجتماع مسؤولو المراكز الطبية، المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المراكز، جرّاء نقص الإمدادات الطبية.

ومن جهته أعرب وكيل وزارة الصحة لشؤون عن حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة، وكذلك تحسين الخدمات الطبية بالمراكز الطبية التخصصية في ليبيا، مؤكدًا توجّه الوزارة لرفع المعاناة عن المواطنين، من خلال دعم برامج توطين العلاج بالداخل، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، وإمداد المراكز الطبية باحتياجاتها من الأدوية العامة وأدوية إنقاذ الحياة.

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