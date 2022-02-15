وفد من الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص في زيارة إلى بلدية زوارة

قام وفد من الإدارات الفنية بالشركة الليبية لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص اليوم الثلاثاء بزيارة إلى بلدية زوارة لبحث عدد من المشاريع المتوقفة والمتعثرة، وكان في استقبالهم عميد بلدية زوارة حافظ ساسي، وأعضاء البلدية وعدد من مدراء الإدارت .

وعلى هامش الزيارة عُقد اجتماع تم فيه التعريف بالشركة ودورها في التنمية بالإضافة إلى مشاركتها في مشاريع عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

كما طرح أعضاء البلدية كذلك نبذة عن عدد من المشاريع المتوقفة في مدينة زوارة من ضمنها مشاريع سكنية و تعليمية وصناعية .

وفي ختام الزيارة قام الوفد بإجراء جولة ميدانية تفقدية لبعض المشاريع بالبلدية .

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