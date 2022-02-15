الكهرباء: نسبة الإنجاز في الوحدة الأولى من محطة طبرق 85 %

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، عن قرب استكمال العمل في الوحدة الأولى من محطة طبرق الاستعجالية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 85 % على أن تدخل على الشبكة العامة مع حلول شهر مايو المقبل.

وأضافت شركة الكهرباء، في بيان، أن الوحدة الأولى ستضيف 185 ميجاوات للقوة الإنتاجية للشركة في المنطقة الشرقية، مبينة أن العمل مازال جاريًا على تركيب وتجهيز الوحدة الثانية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 50 %.

وتعمل شركة الكهرباء، منذ أشهر، على تركيب المحطة الاستعجالية في طبرق المكونة من أربعة وحدات ضمن خطة مجلس الإدارة للحدّ من طرح الأحمال الذي اجتاز الساعات الخمس في بعض المدن والمناطق.

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