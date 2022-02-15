الشركات الليبية في مجال الرعاية الصحية تناقش التبادل المشترك في هذا المجال مع جارتها تونس

عقدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أمس الإثنين اجتماع بين ممثلي شركات الأدوية ورجال الأعمال العاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ونظرائهم من تونس المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة صفاقس المشاركين في فعاليات معرض الرعاية الصحية في دورته الرابعة عشر المقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وتناول الاجتماع التركيز على تعريف الشركات من الطرفين بمنتجاتهم وخدماتهم ومناقشة أوجه التعاون والتبادل المشترك بينهما في هذه المجالات .

وأشار الاجتماع إلى أن الآفاق واعدة للتعاون بين شركات الأدوية والمعدات الطبية والرعاية الطبية في البلدين كما تدعو غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الشركات المنتسبة لها استثمار هذه الرغبة في تفعيل العلاقة بينهما على أعلى مستوى ممكن عبر شراكة حقيقية ملموسة وفاعلة طالما الباب مفتوح من قبل الشركات التونسية للتعاون مع نظيراتها الليبية على أوسع نطاق.

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