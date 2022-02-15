طرابلس تدعو الكويت لافتتاح فرع للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بليبيا

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ،جمال اللموشي، دعوة لرئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بدولة الكويت؛ لافتتاح فرعٍ لها داخل ليبيا؛ للترويج للفرص الاستثمارية وضمان الاستثمارات في دول أفريقيا.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت، لبحث كيفية استفادة الهيئة من خدمات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والممولين العرب؛ بهدف توفير ضمان للاستثمارات العائدة للمستثمرين من القطاعين العام والخاص، وضمان القروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية.

يأتي ذلك ضمن لقاءات عدة نظمتها الهيئة في إطار البحث عن شراكات مع جهات محلية ودولية دعمًا للاقتصاد المحلي.

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