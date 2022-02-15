العراق يعلن استعادة أكثر من 10 مليارات دولار لخزينة الدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن أن تحقيقات أدت إلى استرجاع أكثر من 10,3 مليارات دولار إلى الخزينة العامة للدولة كانت على وشك أن تهدر.

وكشفت الهيئة أن التحقيق شمل أكثر من 15 تريليون دينار عراقي، مضيفةً أن الأموال العامة التي تم استرجاعها والتحقيق فيها أو إصدار أحكام قضائية بردّها، أو التي منعت وأوقفت الهيئة إهدارها بناءً على إجراءاتها؛ تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة.

كما أكدت تمكّن العراق من اختراق السرية المصرفية الدولية، لأول مرة، مبينةً أن ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق.

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