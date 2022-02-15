اقتصاد

العراق يعلن استعادة أكثر من 10 مليارات دولار لخزينة الدولة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن أن تحقيقات أدت إلى استرجاع أكثر من 10,3 مليارات دولار إلى الخزينة العامة للدولة كانت على وشك أن تهدر.

وكشفت الهيئة أن التحقيق شمل أكثر من 15 تريليون دينار عراقي، مضيفةً أن الأموال العامة التي تم استرجاعها والتحقيق فيها أو إصدار أحكام قضائية بردّها، أو التي منعت وأوقفت الهيئة إهدارها بناءً على إجراءاتها؛ تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة.

كما أكدت تمكّن العراق من اختراق السرية المصرفية الدولية، لأول مرة، مبينةً أن ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق.

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قناة 218 الليبية

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