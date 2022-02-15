أرجوس: تهديد آخر باﻹغلاق يشهده مرسى الحريقة نهاية الشهر الجاري

أفاد موقع “أرجوس” المهتم بالشؤون النفطية اليوم الثلاثاء أن عمال النفط الليبيون يهددون بإغلاق الصادرات من ميناء مرسى الحريقة شرقي البلاد في نهاية الشهر الجاري إذا لم تتم تلبية مطالبهم من قبل شركة أكاكاوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط .

وأضاف الموقع إن معظم إنتاج أكاكوس يتغدى من حقلي السرير و المسلة اللذين يتم تحميلهما من مرسى الحريقة حيث أن شحنت المحطة 194000 برميل في اليوم في يناير و 196000برميل في اليوم خلال عام 2021 بالكامل وفقا لبيانات أرجوس .

ووفقا للموقع إذا تم إغلاق مرسى الحريقة فسيكون ذلك ثاني أكبر إغلاق حقل رئيسي للبنية التحتية النفطية في ليبيا هذا العام.

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